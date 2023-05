Equitazione: Pizza di Siena, il 25 maggio sarà presentata la sella speciale per Enea Ferroni

StrettoWeb

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Giovedì 25 maggio alle ore 14.30, in occasione del 90 Csio di Roma – Piazza di Siena, sarà presentata la “sella” speciale, realizzata dal Centro Protesi Inail per Enea Ferroni, un ragazzo con grave disabilità motoria. Lo scrive la Fise in un comunicato.

L’evento si svolgerà a bordo dell’ovale più bello del mondo, sotto la Casina dell’Orologio a Villa Borghese. Interverranno il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente Cip Luca Pancalli e i maggiori esponenti dell’Inail, oltre a Enea e il suo cavallo Apache.