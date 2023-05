Ennesimo incidente sulla ss 106: scontro frontale tra un camion e una vettura

StrettoWeb

Mentre i cingolati per i lavori di ammodernamento del terzo mega-lotto prendono fuoco nella notte, gli incidenti stradali restano all’ordine del giorno. L’ennesimo scontro è avvenuto questa mattina intorno alle 8:00, sulla ss106 all’altezza di Fiumarella, nel comune di Crosia. Coinvolti un camion e una vettura, un suv che viaggiava in direzione sud. Nel sinistro coinvolti i conducenti dei rispettivi mezzi, feriti ma non in gravi condizioni. Intervenuti sul posto l’Anas, per ripristinare la viabilità al traffico, i soccorritori del 118 per le prime cure del caso e i Carabinieri della sezione di Crosia, i primi ad accorrere sul luogo del fattaccio. Bloccato temporaneamente il traffico nella Sibaritide.