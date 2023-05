Energia: Mattarella, ‘rinnovabili nuova frontiera collaborazione Italia-Norvegia’

StrettoWeb

Oslo, 11 mag. (Adnkronos) – “L?Artico ha rappresentato a lungo un?area di cooperazione in nome della pace tra gli Stati e dell?esplorazione da parte del genere umano. Non a caso l?Italia ha voluto essere osservatore partecipante nel Consiglio Artico, uno dei luoghi dove si gioca il futuro degli equilibri ambientali del mondo. Nel solco di Nobile e Amundsen sono state aperte strade e collaborazioni che cento anni dopo, così come allora, i nostri Paesi desiderano condividere e sviluppare. Domani, nella storica città di Trondheim, avrò modo di toccare con mano una delle nuove frontiere della nostra cooperazione, quella delle energie rinnovabili”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo offerto dai Reali di Norvegia, nell’ambito della Visita di Stato iniziata ieri sera.

“Al Politecnico di Trondheim -ha ricordato Mattarella- ricercatori norvegesi e italiani lavorano fianco a fianco per trovare soluzioni innovative in grado di garantire al nostro pianeta una crescita sostenibile”.