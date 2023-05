Juve, una serata disastrosa! Dopo il -10 è batosta a Empoli: al Castellani finisce 4-1!

StrettoWeb

Disastrosa! E’ la partita della Juve, è la serata della Juve, è la settimana della Juve, una delle più brutte della storia, sicuramente di quella recente. Dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica inflitta a pochi minuti dalla sfida di Empoli, proprio al Castellani si consuma la disfatta: in Toscana i bianconeri perdono per 4-1, a qualche giorno dalla sconfitta di Siviglia che ha sancito l’eliminazione in semifinale di Europa League.

Evidenti le scorie delle vicende extracampo: la Juve a Empoli non scende mai in campo e dopo 20 minuti è già sotto 2-0. Prima Caputo su rigore e poi Luperto su angolo con una difesa, quella bianconera, totalmente ferma. A inizio ripresa ancora Caputo fa tris dopo un clamoroso errore in disimpegno di Alex Sandro. Chiesa accorcia nel finale, ma Piccoli chiude il match sul 4-1.

Una vittoria avrebbe permesso, nonostante il -10, di andare a -2 dal Milan quarto, ma con questa sconfitta – a due giornate dal termine – la Juve dice quasi addio alla qualificazione in Champions. Quella in Europa League resta comunque aperta (-2 dall’Atalanta), così come quella in Conference, con la Roma a -1. Proprio i giallorossi, infatti, nel pomeriggio non ne approfittano e pareggiano a fatica all’Olimpico per 2-2 contro la Salernitana; fatali le fatiche di giovedì in Coppa. Così cambia la classifica.

Classifica Serie A

Napoli 86

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 60

Juventus 59

Monza 52

Bologna 50

Torino 50

Fiorentina 50

Udinese 46

Sassuolo 44

Empoli 42

Salernitana 39

Lecce 33

Spezia 31

Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 18