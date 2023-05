StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sono in corso da oggi pomeriggio le operazioni di salvataggio di 600 persone, a bordo di un’imbarcazione nel Mar Ionio, a 196 miglia di distanza dalle coste calabresi. Il natante è stato avvistato dalla Guardia Costiera che ha immediatamente attivato i soccorsi: a seguito delle manovre per la messa in sicurezza, i migranti verranno condotti al porto di Reggio Calabria.