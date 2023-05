Elezioni comunali: al via lo spoglio nei 6 comuni al voto in provincia di Vibo | LIVE

StrettoWeb

Urne chiuse nei 6 comuni in provincia di Vibo Valentia chiamati alle urne per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale di questo fine settimana. Si è votato ieri dalle 7 alle 23 di oggi, ed oggi dalle 7 alle 15. Tutti i comuni interessati hanno una popolazione inferiore a 15 mila abitanti, quindi non sono previsti turni di ballottaggio, a meno che non si verifichi una situazione di parità tra i candidati sindaco. Complessivamente le sezioni nei comuni interessati dal voto in provincia di Vibo Valentia sono 18. StrettoWeb segue in diretta lo spoglio delle schede che è appena iniziato.

I comuni dove si è votato sono: Dinami, Filandari, Gerocarne, Nardodipace, Parghelia, Sant’Onofrio. Da segnalare le Comunali a Sant’Onofrio, dove si sono sfidati sono il sindaco uscente Antonino Pezzo, Giuseppe Alibrandi e Gaetano Ottavio Bruni, già presidente della Provincia di Vibo Valentia.