Elezioni comunali: al via lo spoglio nei 15 comuni al voto in provincia di Cosenza | DIRETTA

Urne chiuse nei 15 comuni in provincia di Cosenza chiamati alle urne per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale di questo fine settimana. Si è votato ieri dalle 7 alle 23 di oggi, ed oggi dalle 7 alle 15. Tutti i comuni interessati hanno una popolazione inferiore a 15 mila abitanti, quindi non sono previsti turni di ballottaggio, a meno che non si verifichi una situazione di parità tra i candidati sindaco. Complessivamente le sezioni nei comuni interessati dal voto in provincia di Cosenza sono 61. StrettoWeb segue in diretta lo spoglio delle schede che è appena iniziato.

In provincia di Cosenza si vota a Bonifati, Canna, Cariati, Carolei, Casali del Manco, Castrolibero, Maierà, Malito, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Paterno Calabro, Piane Crati, San Martino di Finita, Serra d’Aiello, Terravecchia. Tra i casi curiosi da segnalare, quello di Canna, comune con 649 abitanti e con ben 4 candidati sindaco, e Serra d’Aiello, il Comune calabrese più piccolo in cui si vota domani e lunedì (514 abitanti), con tre candidati sindaco.

Eletto il sindaco di Piane Crati

Già eletto il sindaco di Piane Crati, in provincia di Cosenza, dove al termine della prima giornata di voto è stato raggiunto il quorum del 40% di votanti fissato dalla legge in presenza di solo candidato alla carica di primo cittadino e di una sola lista di aspiranti consiglieri. Il primo cittadino è Stefano Borrelli.