Elezioni Comunali, a urne aperte eletti 2 sindaci in Calabria | NOMI

Ad urne ancora aperte per il rinnovo di 41 Consigli comunali in Calabria, ci sono due cittadine che hanno già i loro nuovi sindaci. Si tratta di Santa Caterina dello Ionio in provincia di Catanzaro e Piane Crati, in provincia di Cosenza, dove al termine della prima giornata di voto è stato raggiunto il quorum del 40% di votanti fissato dalla legge in presenza di solo candidato alla carica di primo cittadino e di una sola lista di aspiranti consiglieri.

A Santa Caterina dello Ionio è stato confermato l’uscente Francesco Severino, mentre a Piane Crati il nuovo sindaco è Stefano Borrelli.

La tornata elettorale amministrativa calabrese si concluderà alla 15 di oggi quando inizieranno gli scrutini che StrettoWeb seguirà in diretta.