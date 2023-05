Elezioni Comunali 2023, al via lo spoglio nei 595 comuni italiani al voto | DIRETTA

StrettoWeb

Urne chiuse nei 595 comuni in Italia chiamati al voto per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale di questo fine settimana. Si è votato sino alle 23 di domenica 14 maggio, e dalle ore 7 alle 15 di oggi, lunedì 15 maggio. Sfide importanti in 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). Sono stati oltre 4,5 milioni gli elettori chiamati al voto. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio. StrettoWeb segue in diretta lo spoglio delle schede.

Da rimarcare che, il turno delle elezioni comunali, si completerà il 21 maggio con le elezioni previste in Valle d’Aosta (1 comune) e Trentino-Alto Adige (3 comuni) e con le comunali, il 28 e 29 maggio, in Sicilia (128 comuni per 1.347.614 elettori) e Sardegna (39 comuni per 139.045 elettori) con possibili ballottaggi l’11 e il 12 giugno.