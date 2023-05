Droga e kit per lo spaccio in casa, due denunce nel vibonese

StrettoWeb

Proseguono i controlli della Polizia di Stato per combattere lo spaccio e la detenzione delle sostanze stupefacenti: l’operato degli agenti si è concentrato soprattutto nelle zone rurali e periferiche del vibonese, risalendo ad un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi della sua abitazione. Notando il comportamento anomalo del soggetto, la Polizia ha chiuso il perimetro dell’intera area, procedendo poi con una perquisizione domiciliare. Giunti in casa, hanno notato la moglie gettare un sacchetto di carta dalla finestra, ripescato dai militari rimasti all’esterno. All’interno, è stato rinvenuto un kit per lo spaccio con 80 gr di marijuana già confezionata e un bilancino di precisione. La coppia è stata pertanto denunciata alla procura locale per concorso nella detenzione ai fini di spaccio.