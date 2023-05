Droga negli armadietti della cucina, arrestato 39enne nel cosentino

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La lotta alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti prosegue imperterrita nelle zone del cosentino. Le Forze dell’Ordine continuano a perlustrare l’intero perimetro attraverso una serie di posti di blocco e servizi di controllo. Nel corso di una perquisizione, nel comune di Altomonte, i Carabinieri hanno rinvenuto della droga in una villetta in affitto ad un 39enne del posto. L’uomo, alla vista dei militari, ha subito consegnato un involucro contenente una piccola quantità di marijuana e dichiarando di non possedere altro. La speranza infatti, è che i Carabinieri credessero alla sua verità senza andare oltre con la perquisizione. Ma il nervosismo sembra averlo tradito: approfondendo l’ispezione a causa del suo atteggiamento, gli agenti hanno rinvenuto mezzo chilo di altra marijuana, la maggior parte nascosta negli armadietti della cucina. Rinvenuti anche 22 grammi di hashish, materiale di confezionamento e un bilancino di precisione. A seguito del ritrovamento, il 39enne è stato arrestato e sconterà la pena ai domiciliari, come stabilito dal Tribunale della città.