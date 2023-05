Dramma a Siracusa, operaio muore schiacciato da un macchinario

StrettoWeb

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia: un operaio ha perso la vita questa mattina a Siracusa in un’azienda metalmeccanica. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, è rimasto schiacciato da un macchinario pesante nello stabilimento in contrada Targia, all’uscita nord della città siracusana. Immediato l’intervento del 118 con l’arrivo dell’elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione sono risultati inutili: la vittima, purtroppo, era già deceduta. Sul posto presente anche la Polizia che ha già avviato le indagini sull’accaduto. I colleghi, presenti durante la disgrazia, si sono messi a disposizione degli agenti per far luce sulle cause dell’incidente.

