Dramma nel lametino: 39enne trovato morto nella sua abitazione

Tragedia a Lamezia Terme: nella mattinata di ieri, 7 maggio, un uomo di 39 anni è stato ritrovato morto presso la sua abitazione collocata nel centro storico della città. Sul posto, a seguito del ritrovamento, sono intervenuti i sanitari del 118 i quali, purtroppo inutilmente, hanno cercato di prestare soccorso alla povera vittima. Presenti anche i Carabinieri per accertamenti sulle cause del decesso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non sarebbe morto per mano violenta. L’accaduto è stato segnalato alle autorità giudiziarie competenti, le quali si occuperanno del tragico incidente.