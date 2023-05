Doppia ingessatura sbagliata all’ospedale di Lamezia, Gianturco: “risolvere la precarietà dei servizi”

StrettoWeb

“Esprimo la mia sincera vicinanza alla signora Giovannina a cui, all’età di 100 anni, presso l’ospedale di Lamezia Terme, hanno sbagliato intervento di ingessatura per la frattura del femore. Si è trattato certamente di un errore umano ma che accende i riflettori sul problema generale dello stato di precarietà dei servizi di assistenza sanitaria territoriale del circondario lametino”.

“Sono inoltre rammaricato del fatto che il tema della sanità non sia fra le priorità della massima autorità sanitaria del territorio, ossia il sindaco di Lamezia Terme. C’è estremo bisogno di una rappresentanza istituzionale autorevole, che riesca a farsi sentire e ad ottenere importanti risultati per tutto l’hinterland lametino e che si faccia realmente portavoce delle istanze che provengono dal territorio, specie in ambito sanitario”. Lo dichiara Mimmo Gianturco, Vice Presidente Commissione Consiliare Sanità di Lamezia Terme.