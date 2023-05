Dl migranti: Ciani (Demos), ‘provvedimento bandiera colpisce chi scappa da guerra e fame’

StrettoWeb

Roma, 2 mag (Adnkronos) – “Oggi alla Camera iniziamo la discussione del cosiddetto dl Cutro, un provvedimento che contiene il paradosso di prendere il nome dal luogo di una tragedia occorsa nell?omonima costa calabra, senza però prevedere alcuna soluzione alle tragiche morti che troppo spesso accadono nel nostro mare ed anzi peggiorando la situazione oggettiva dei migranti accolti in Italia”. Lo ha detto il deputato Paolo Ciani intervenendo in aula alla Camera sul provvedimento in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri.

“Il Governo si vanta di togliere protezione a chi scappa da guerra e fame: è umanamente e giuridicamente assurdo. Perché comprimere in questo modo l?ambito di applicazione della protezione speciale come fa, tra le altre cose, questo provvedimento, altro non è che disconoscere il sistema di accoglienza e soprattutto integrazione che il nostro paese ha costruito”, ha spiegato il segretario di Demos.

“Percepisco come un senso di fastidio da parte di questa maggioranza, quello di far parte di un sistema democratico e di un sistema di regole che tutela i diritti umani, di tutti, migranti inclusi. Occorre urgentemente aprire un dialogo serio sul tema epocale delle migrazioni, non a colpi di decreti d?urgenza, ma con azioni concrete che sappiano dare risposte concrete a tutti quei bambini, donne e uomini che come ognuno di noi, è solo in cerca di una vita dignitosa da vivere?, ha concluso Ciani.