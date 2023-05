Dl lavoro: Berrino (FdI), ‘da sinistra solo teoria, grazie a governo taglio cuneo strutturale’

StrettoWeb

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Ci hanno criticato dopo l?approvazione della legge di Bilancio dicendo che era troppo poco; lo ha fatto recentemente sul decreto Lavoro sostenendo che era ancora poco e non interveniva in maniera strutturale. Loro che del taglio del cuneo fiscale hanno sempre fatto soltanto teoria. Ora che il taglio è superiore a quanto avevano teorizzato, ora che diventerà strutturale, cosa si inventeranno ancora per criticare una manovra fatta nei confronti dei lavoratori più fragili, in tempi brevissimi??. Lo dichiara il senatore di Fratelli d?Italia Gianni Berrino, componente della Commissione Lavoro.