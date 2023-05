Disavventura in Calabria: anziano finisce in un fossato con l’auto e resta bloccato per tutta la notte

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una notte all’addiaccio, con la paura di non poter fare più ritorno a casa: sono questi, forse, i pensieri che sono balenati in testa all’anziano di Cerzeto rimasto intrappolato nella sua auto. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, l’uomo si è dapprima perso nelle campagne di Cassano all’Ionio, nel cosentino, dopo una giornata trascorsa fuori. In seguito avrebbe sbandato con la sua Opel, finendo quindi in una cunetta e rimanendo incastrato all’interno dell’abitacolo, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. A porre fine alla sua disavventura, un gruppo di operai a bordo di un furgone i quali, all’alba, hanno intravisto il mezzo nel fossato e l’uomo all’interno, nelle vicinanza di Doria. Quest’ultimi quindi, hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno messo in salvo l’anziano, fortunatamente senza gravi ferite.