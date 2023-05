Disabilità: Locatelli, ‘innescare percorso virtuoso accessibilità turistica’

StrettoWeb

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – ?Per evitare episodi come quello che ha coinvolto Tommaso e la sua famiglia è necessario intervenire su più fronti: dal punto di vista normativo, per migliorare leggi e garantire più risorse per l?accessibilità universale; dal punto di vista culturale, per la sensibilizzazione e l?induzione al cambio di prospettiva; e in collaborazione trasversale con tutti i livelli istituzionali e i diversi Ministeri, per una più ampia azione politica di attenzione e inclusione?. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, rispondendo ad un?interrogazione in Aula alla Camera, sulla vicenda di Tommaso, giovane affetto dalla sindrome di Norrie allontanato da una struttura ricettiva in Trentino.

?Dobbiamo – ha precisato – saper cogliere questo momento storico e sociale di cambiamento, investire in percorsi non solo accessibili ma fruibili, garantendo anche maggior autonomia alle persone, attraverso informazioni corrette e ospitalità adeguata.

“Si tratta di norme ? ha detto il ministro – e di scelte istituzionali, ma anche di azioni inclusive che ogni singolo cittadino può compiere nel rapporto con gli altri ogni giorno?.