Diritti Tv: De Siervo, ‘asticella alta o al via canale Lega Serie A’

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Sui diritti tv stiamo lavorando molto. Abbiamo posizionato l’asticella a 1,15 miliardi di euro a stagione e qualora le offerte ricevute fossero molto inferiori sceglieremo di procedere con la seconda soluzione, gli intermediari indipendenti, ed eventualmente la terza, ovvero il canale della Lega con l’apertura per la prima volta ai fondi di investimento in veste di distributori”. Lo ha detto l’ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, a proposito del bando dei diritti audiovisivi del campionato a ‘La polita nel Pallone’ di Gr Parlamento. “Se il bando non dovesse raggiungere gli obiettivi, siamo pronti come prima Lega al mondo ad affrontare la sfida del canale e della distribuzione diretta o con un fondo a sostegno, o con le nostre forze”.

“Inizieremo dall’estate e il primo anno sarà un test. Le ipotesi sono due -aggiunge De Siervo- o al fianco di un fondo come dicevamo o, come suggerito da altri come il presidente De Laurentiis, in maniera più autonoma con un partner industriale. Nessuna scelta è stata ancora presa, dobbiamo decidere senza fretta perchè è una situazione molto complessa”.