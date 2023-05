“Difendersi dai terremoti si può”, ecco il corso organizzato dall’Accademia dello Strutturista | INFO

Ing. Daniele Borgogni

Ingegnere Civile libero professionista che opera prevalentemente nel campo delle costruzioni in acciaio come Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore. Collabora in maniera continuativa con officine di carpenteria metallica come consulente per progettazione costruttiva sviluppo disegni d’officina e piani di montaggio. Relatore per seminari di aggiornamento sulle costruzioni metalliche, cura la rubrica ‘’storia delle strutture’’ per la rivista “Lo Strutturista’’.