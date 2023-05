Il DG della Fiorentina Joe Barone a Brolo: è ospite della Junior Sport Lab

StrettoWeb

La Junior Sport Lab sta per vivere due giornate tra le più importanti della sua giovane storia. La società neroverde riceverà lunedì 8 maggio la visita del direttore generale dell’ACF Fiorentina Joe Barone, ospite d’onore della conferenza stampa, che si terrà nella Sala “Rita Atria” in via Marina n. 62 a Brolo (inizio ore 11.30). Assieme a Barone sarà presente Valentino Angeloni, Youth Sector Manager dei viola. Invitate, inoltre, figure istituzionali del mondo politico e sportivo regionale e dei Comuni direttamente interessati dall’attività di JSL.

L’atteso incontro verterà sul rapporto tra ACF Fiorentina e Junior Sport Lab, affiliata “Premium” del club toscano, dei benefici effetti che questa sinergia, ormai consolidata, sta determinando nella crescita sportiva e umana di calciatori e calciatrici. In relazione a questo fondamentale aspetto, nei pomeriggi di lunedì e martedì è in programma, allo stadio “Comunale” di Brolo, uno stage per ragazzi nati nel 2009 e 2010, provenienti da tutta la Sicilia, che verranno visionati da Angeloni, dal collaboratore viola Maurizio Niccolini e dagli osservatori gigliati Giovanni Pisano e Giuseppe Irrera.

Crescente è l’attesa del mondo JSL, come traspare dalle parole del presidente Francesco Caruso: “Siamo felici ed orgogliosi di poter organizzare quello che riteniamo possa essere considerato un evento, frutto del virtuoso percorso avviato con ACF Fiorentina, che ci sta regalando tante soddisfazioni. Il progetto elaborato alcuni anni fa prevedeva un continuo sviluppo, tramite il lavoro giornaliero di allenatori e responsabili, che ha garantito questa ribalta alla nostra piccola realtà. Joe Barone è un uomo di punta di ACF Fiorentina e averlo con noi a Brolo nell’unica appuntamento in Sicilia è motivo di vanto, ma è anche l’ulteriore conferma che questa collaborazione rappresenti una grande opportunità soprattutto per i giovani del nostro territorio”.