Decreto Ponte, minoranza Villa San Giovanni: “emendamenti Cannizzaro grande risultato”

“Un grande risultato a sostegno del nostro territorio. E’ proprio così che può riassumersi la giornata politica di ieri a livello nazionale con evidentissimi risvolti sulle realtà locali che potranno gioire e godere degli emendamenti approvati in commissioni riunite alle Camere con l’autorevole e fondamentale presenza dell’Onorevole di Forza Italia Francesco Cannizzaro, relatore anche in Commissione Bilancio, che ha dimostrato, ancora una volta, il suo legame ed interessamento verso il territorio e l’intero Sud Italia anche nella veste di responsabile politico del partito nelle aree del Mezzogiorno“. È quanto dichiarato dai Consiglieri Comunali di minoranza di Villa San Giovanni Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco.

“Tutto ciò nell’ulteriore cornice di un Consiglio Comunale in corso, dove a dare la splendida notizia all’intero Consiglio Comunale sono stati i Consiglieri di minoranza con il gruppo di Forza Italia in testa che hanno annunciato l’ufficiale approvazione del secondo emendamento “Cannizzaro”. – si legge ancora nella nota – Tutto ciò ad evidenziare il ruolo di una minoranza che, sin dall’inizio del mandato amministrativo si è spogliata dal concetto di “forza politica di sola opposizione” vestendo la maglia della Città e della tutela dei suoi interessi prioritari ed attraverso una concreta e continua interlocuzione con il Governo centrale targato Meloni, con quello regionale e soprattutto con la deputazione locale di centro destra rappresentata ai massimi livelli dal Vice Capogruppo alla Camera On Cannizzaro ha continuato a produrre proposte ed idee progettuali che si stanno concretizzando in linee legislative di assoluto interesse per il territorio“.

“E forse per la prima volta Villa San Giovanni viene attenzionata dai massimi organi governativi e potrà “godere” di due emendamenti collegati al DL Ponte che, appena approvato, determinerà il riconoscimento di finanziamenti in favore della realizzazione di possibili opere, quali lo spostamento degli approdi a Sud che rappresentano l’obiettivo fondamentale di tutte le amministrazioni di centro destra di questi ultimi 15 anni e non solo. – affermano i consiglieri – Un confronto continuo dell’Onorevole Cannizzaro con i consiglieri comunali di centro destra Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco che hanno rappresentato le esigenze ataviche del territorio villese e pertanto il risultato ottenuto in sede di commissioni parlamentari riunite dal massimo rappresentante “azzurro” non è altro che il frutto della sua autorevolezza istituzionale e della sua reale concretezza politica, merce rara da queste latitudini“.

“E veniamo ai fatti concreti ed a quanto annunciato dal Consigliere azzurro Domenico De Marco durante i lavori consiliari, ovvero l’approvazione dell’emendamento 4.17 ove l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto potrà individuare i progetti prioritari necessari all’adeguamento delle infrastrutture portuali locali, anche al fine di renderli più coerenti ed adeguati alla futura costruzione del Ponte che assieme all’altro emendamento a firma Cannizzaro, approvato la scorsa settimana, e relativo al potenziamento ed alla realizzazione di un piano dei trasporti locali ha accolto le tantissime istanze del territorio delle due sponde dello Stretto, avviando a risoluzione, ad opere definite, le tantissime problematiche che da anni affliggono l’asfittico sistema dei trasporti e dei collegamenti da e per la Sicilia, anche in considerazione di una concreta attività sinergica con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Sinergia istituzionale e concretezza politica continuano ad essere l’unico faro del nostro agire amministrativo – si legge in conclusione – al fine di una concreta tutela delle istanze non solo degli elettori di centro destra ma dell’intera Comunità Villese alla quale ci rivolgiamo scevri da polemiche politiche che lasciamo ad altri nella consapevolezza che i grandi obiettivi e la realizzazione di opere fondamentali per il territorio possono concretizzarsi solo attraverso l’agire assieme a tutti i livelli politici metropolitani, regionali e nazionali. Noi ci siamo e continueremo ad esserci per la nostra Città“.