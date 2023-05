De Laurentiis, frecciatina alle rivali: “scudetto dell’onestà. Senza irregolarità ne avrei di più”

StrettoWeb

“Ho vinto lo scudetto dell’onestà. Il ciclo vincente? Credo si sia aperto già tempo fa. Siamo stati vincenti per anni, avevamo potuto vincerne altri ed è come se li avessimo vinti ma l’irregolarità costante qualche volta ci ha frenati“. Mai banale Aurelio De Laurentiis nelle sue dichiarazioni. Le ultime sono arrivate a margine del tavolo tecnico in Prefettura, in vista della festa scudetto del Napoli.

“Ci sono anni – ha dichiarato il patron del Napoli – in cui siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi. Potevamo vincerne altri di scudetti ma abbiamo vinto sicuramente quelli dell’onestà, perché so che per vivere bisogna seguire le regole, che ci piaccia o non ci piaccia.

Ora il mio entusiasmo è immenso – ha proseguito – dopo aver sentito anche stupidaggini tipo che non volevo vincere lo scudetto. A fine maggio dissi che speravo di vincerlo e mi guardarono sgomenti, pensando: ‘poverino’. L’entusiasmo è soprattutto nel vedere la gioia che tutto questo rappresenta per tutti. Mi inorgoglisce vedere questo entusiasmo a cui ho anche un po’ contribuito“.