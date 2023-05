CSM, venerdì 19 maggio una delegazione in Calabria

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli, insieme alla delegazione consiliare composta dai consiglieri togati Antonino Laganà, Maria Vittoria Marchianò, dal laico Ernesto Carbone, dal segretario generale Alfredo Pompeo Viola e dal Consigliere giuridico del vicepresidente, Roberto Mucci, saranno venerdì 19 maggio in visita agli uffici giudiziari calabresi. La delegazione guidata dal vicepresidente Pinelli visiterà venerdì mattina alle 9.30 gli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Catanzaro; alle 12.30 il Tribunale di Vibo Valentia dove si sta celebrando il processo Rinascita Scott e infine, alle 16.30 il distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria, per ascoltare tutti i magistrati calabresi, in relazione alle criticità dei relativi Distretti ed Uffici.