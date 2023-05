Crotone: pistole rubate e munizioni in casa, arrestato bracciante agricolo a Cirò

StrettoWeb

Armi e munizioni a portata di mano: un 39enne di Cirò Marina, bracciante agricolo, è stato tratto in arresto alle prime luci dell’alba dai Carabinieri dell’unità “Cacciatori Calabria ” di Vibo Valentia. L’uomo infatti, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato ritrovato in possesso di due pistole con matricola abrasa, di cui una rubata, perfettamente funzionanti e oltre 200 cartucce di varia tipologia e calibro. Nello specifico, le due pistole erano provviste di caricatori con munizioni già inserite e altre, presenti nell’abitazione, erano destinate a fucili, un armamento pronto a sparare in qualsiasi momento. A seguito della scoperta, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Crotone. Le armi invece, sono state sottoposte a sequestro.