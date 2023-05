Crotone: perseguita la ex per 13 anni e le fa causa 24 volte, condannato 59enne

StrettoWeb

Una storia di patimenti durata ben 13 anni e che, solo ora, arriva all’epilogo: il tribunale di Crotone ha condannato un uomo di 59 anni, noto professionista del luogo, a 1 anno e 4 mesi di reclusione per stalking aggravato ai danni della ex moglie. Gli atti persecutori hanno inizio nel lontano 2010 quando il 59enne, dopo il divorzio, ha dovuto lasciare il tetto coniugale assegnato d’ufficio alla donna. Sarebbe stata questa, secondo le indagini, la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il marito infatti, scontento della decisione, ha iniziato a perseguitare l’ex coniuge con incursioni notturne nell’abitazione. Muri e pavimenti imbrattati, colla nella serratura e, addirittura, blocco delle utenze a sua insaputa. Oltre a questi danni, si aggiungono anche atteggiamenti persecutori di tipo “giudiziario”: l’uomo infatti, ha intentato 24 cause alla donna, sia civili che penali, come insolita vendetta. Cause, inutile sottolinearlo, tutte archiviate per insussistenza dei fatti. Esasperata, la ex ha deciso di abbandonare la casa e trasferirsi altrove, ma chiedendo giustizia. Una giustizia che è arrivata solo ora ma che, si spera, sia definitiva.