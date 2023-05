Crotone: operazione antidroga della Finanza, due arresti e una denuncia

StrettoWeb

Il lavoro delle forze dell’ordine continua, senza alcuna sosta, sull’intero territorio calabrese al fine di contrastare la detenzione e lo spaccio illegale di sostanze stupefacenti. Un plauso quindi alla Guardia di Finanza del distaccamento di Crotone la quale, attraverso due diversi interventi, è riuscita a rinvenire e sequestrare la droga. L’unità cinofila, composta dai pastori tedeschi antidroga Jack e Babel, ha contribuito al successo dell’operazione. Il primo intervento è stato effettuato in un luogo di ritrovo tra i giovani, dove due ragazzi sono stati colti in flagrante durante uno scambio di cocaina.

A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rivenuti anche 75 gr di marijuana, oltre a materiale di confezionamento e bilancino di precisione. I due coinvolti quindi, sono stati tratti in arresto. Nel secondo intervento invece, avvenuto lungo la ss106 vicino a Torre Melissa, una manovra brusca ha fatto insospettire i finanzieri i quai hanno provveduto a fermare la vettura. Il conducente, a seguito di perquisizione, è stato denunciato per circa 20 gr di hashish nascosti nel pacchetto di fazzoletti, per detenzione e trasporto di stupefacenti.