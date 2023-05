Crotone, “c’è un ladro in casa”: 20enne tunisino sopreso a rubare, arrestato

StrettoWeb

La vicenda risale a poche ore fa, precisamente alle 14, a seguito di una segnalazione alla caserma dei Carabinieri di Crotone. Un uomo, resistente del posto in via Agea, ha infatti allertato i militari per una misteriosa scoperta: un ladro in casa, intento a rovistare nella sua camera da letto. Colto in flagranza di reato, il colpevole si è dato alla fuga non senza prima arraffare alcuni dei contanti che aveva trovato nell’abitazione. Tempestivo l’intervento dei Carabinieri i quali, una volta sul posto, hanno subito individuato il sospettato: un 20enne, originario della Tunisia, i cui contanti sono stati ritrovati a seguito della perquisizione. La refurtiva pertanto, è stata immediatamente restituita al proprietario, mentre il colpevole è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone, in attesa di giudizio per direttissima per furto aggravato. Il 20enne, secondo quanto appreso dalle indagini, sarebbe senza fissa dimore e privo di documenti di riconoscimento.