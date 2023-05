Crotone, che beffa: da 2-0 a 2-2, è già fuori dai playoff

StrettoWeb

Il Crotone è già fuori dai playoff per la promozione in Serie B. Si consuma la beffa, allo Scida, per la squadra di Zauli, arrivata seconda nel girone C di Serie C. Passa il Foggia, che rimonta il 2-0 iniziale e va in semifinale in virtù della vittoria dell’andata.

E pensare che la gara si era messa bene per i pitagorici, che erano riusciti ad andare sul doppia vantaggio all’intervallo grazie alle reti di Cernigoi e Gigliotti. Al 50′ poi accorcia Frigerio, ma è il rosso a D’Errico che scompagina i piani. A cinque dal termine, infatti, si consuma la beffa con la rete di Beretta.

Gli altri risultati. Altra clamorosa eliminazione è quella del Pordenone, che perde per 1-3 contro il Lecco. Il Pescara di Zeman, dopo la vittoria in dieci all’andata, al ritorno vince ancora sbancando il campo della Virtus Entella per 2-3. Il Cesena di Toscano e della colonia Reggina, invece, pareggia di nuovo 0-0 contro il Vicenza e passa con due pareggi per via del miglior piazzamento. Così in semifinale ci vanno Cesena, Pescara, Foggia e Lecco. Una di loro sarà promossa in B.