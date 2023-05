Crollo ponte di Longobucco: Salvini convoca il sindaco Pirillo a Roma

StrettoWeb

Di seguito la nota del Sindaco di Longobucco Giovanni Pirillo, convocato dal Mnistro Salvini per discutere sul crollo del viadotto Sila-Mare. “Buone notizie! Sembra che tutte le azioni messe in campo dal crollo del viadotto ad oggi, giornata di protesta pacifica dei cittadini, abbiano ottenuto i primi importanti risultati. In questi minuti il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, mi ha comunicato che mi riceverà a Roma per Venerdì 19 Maggio. Andrò lì, portando la voce di tutti i longobucchesi e di tutto un territorio, ribadendo con forza di varare un “Decreto Longobucco”. Non fermiamoci. Continuiamo a restare uniti e combattere per i nostri diritti. Si ringrazia il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto , per la particolare vicinanza in un momento storico così catastrofico, la deputazione regionale e nazionale e tutte le forze politiche che hanno fortemente sostenuto la comunità longobucchese”.