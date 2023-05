Crollo ponte di Longobucco, Salvini: “aperta inchiesta interna”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La vicenda del ponte calabrese crollato lo scorso 3 maggio in località Longobucco in provincia di Cosenza, dopo essere stato chiuso al traffico con grande tempestività da Anas meno di due ore prima, è seguita con la massima attenzione dal Vicepremier e ministro Matteo Salvini. L’obiettivo è di verificare tutti i dettagli della vicenda per individuare eventuali responsabilità: si tratta di una struttura realizzata meno di dieci anni fa. Anas ha disposto un’inchiesta interna“. Lo afferma una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.