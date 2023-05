Crollo ponte di Longobucco, la Camera boccia il “decreto ad hoc” del M5S

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Arriva il “no” della Camera, riuntiasi oggi 16 maggio, all’odg presentato dal Movimento 5 stelle, a prima firma Vittoria Baldino, al decreto sul Ponte dello Stretto che prevedeva, tra le altre cose “‘di agire con urgenza, anche con un decreto legge ad hoc alla messa in sicurezza” della ss177, denominata Sila-Mare, a seguito del crollo del viadotto “Ortiano 2” che collega il comune di Longobucco a Cosenza e che, ad oggi, conta un’intera popolazione isolata dal resto del territorio. Tra i punti citati nell’odg, anche quello di stipulare convenzioni con Anas, Regione Calabria e Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in modo da operare alla messa in sicurezza di tutte le infrastrutture calabresi.

Alla proposta bocciata, il deputato Baldino, amareggiata, attacca: “A tal proposito oltre il danno la beffa, durante la protesta dei cittadini è giunta una nota dal ministero dell’istruzione e del merito sancenti la chiusura di una delle due scuole di secondo grado che servivano la città. Mentre una comunità restava isolata il ministero invitava le famiglie, tra cui quella di due studenti disabili, ad iscrivere i figli presso altre scuole della provincia. Oggi ci venite a dire che non c’è nessuna urgenza per rispristinare l’opera e togliere Longobucco dall’isolamento?”.

Via libera dalla Camera invece ad un odg firmato Lega che vede il Governo impegnato “a monitorare gli esiti degli accertamenti svolti dalla commissione tecnica, istituita da Anas, sulle cause del cedimento e a valutare l’opportunità di procedere, sulla base di tali valutazioni, a promuovere un percorso di ripristino dell’opera“.