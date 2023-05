Cosenza, la spinta del “San Vito-Marulla” verso la salvezza: contro il Venezia Curve a 5 euro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La Società Cosenza Calcio comunica che sarà attiva dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 3 maggio 2023, la prevendita per la gara Cosenza – Venezia, valida per la trentaseiesima giornata del Campionato Serie BKT 2022/2023, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 14:00 di sabato 6 maggio 2023″. La società rossoblu ha bisogno del sostegno dei propri tifosi per il difficile match contro il Venezia, in striscia positiva dopo la sconfitta del Granillo e lanciatissimo verso i playoff grazie a un super Pohjanpalo.

Per questo, il Cosenza “informa che anche per questa gara oltre al prezzo dei tagliandi delle Curve, fissato a 5,00 euro, sono stati ridotti i prezzi dei tagliandi di tutti i settori”. Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

Stampa del titolo cartaceo. Documento d’identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).

PREZZI BIGLIETTI

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 5,00 (NO RIDOTTO)

CURVA NORD “CATENA”: EURO 5,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 15,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 20,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 40,00 (NO RIDOTTO)

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 1,00 (in tutti i settori)

* Si ricorda che i tagliandi “Lupacchiotto”, destinati agli under 14, possono essere acquistati esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore o degli utilizzatori under 14. Nel caso in cui l’accompagnatore non appartenga allo stesso nucleo familiare è possibile acquistare un solo tagliando lupacchiotto.