Cosenza, il Sindaco sull’emergenza pulizia fiumi: “garantire l’incolumità pubblica”

“Ho chiesto l’immediato e tempestivo completamento degli interventi di pulizia dei fiumi cittadini, iniziato ad ottobre 2022 e mai ultimato da Calabria Verde”. Lo dichiara il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso. “In maniera preventiva, resomi conto dello stato di criticità in cui sono stati lasciati i corsi d’acqua nella nostra città, nell’estate scorsa ho avviato una importante interlocuzione con Calabria Verde a seguito della quale siamo addivenuti ad un protocollo d’intesa grazie al quale l’azienda regionale avrebbe dovuto provvedere alle operazioni di pulizia delle aree spondali dei nostri fiumi, per come detto, iniziate a fine ottobre scorso e mai completate, nonostante i numerosi solleciti da parte dell’assessore Pasquale Sconosciuto. Che si portino a termine – conclude Caruso – subito e senza infingimento per garantire l’incolumità pubblica!”.