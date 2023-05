Cosenza, pregiudicato minaccia la Polizia: aveva violato la sorveglianza speciale

StrettoWeb

Succede a Cosenza: un uomo del luogo, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale, ha violato le norme prescritte. Il 60enne infatti, non è rincasato secondo l’orario previsto e, quando gli agenti della Volante lo hanno controllato per strada, si è infuriato. Il pregiudicato quindi, un volta messo alle strette, ha minacciato i militari: sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello, ora sottoposto a sequestro. L’uomo ora, su richiesta della Procura di Cosenza, è stato notificato con la misura di detenzione in carcere per resistenza a pubblico ufficiale, porto illegale di armi e violazione della sorveglianza speciale.