Cosenza, il 12 Maggio parte l’evento “Officina delle Pari Opportunità”

Venerdì 12 maggio, presso l’Officina delle Idee a Cosenza, si terrà l’evento “Officina delle Pari Opportunità”, promosso e organizzato da Confcooperative Calabria con il contributo della Banca di Credito Cooperativo BCC Mediocrati. L’iniziativa vuole promuovere la cultura dell’uguaglianza di genere, valorizzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e raccontare le storie delle tante cooperatrici calabresi che ogni giorno si impegnano per costruire un futuro inclusivo e capace di garantire per davvero a tutte/i uguali opportunità.

L’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco della Città di Cosenza Franz Caruso, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Presidente della Provincia di Cosenza e Sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro e Antonietta Stumpo, Consigliere di Parità Effettiva della Commissione regionale per l’eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna. Ci saranno inoltre tanti dirigenti cooperativi tra cui il Presidente di Confcooperative Calabria Camillo Nola, il Vice Presidente Iolanda Cerrone e il Vice Presidente nazionale di Confcooperative e nonché

presidente della Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative, Anna Manca.

“Abbiamo voluto fortemente questo evento – sottolinea Camillo Nola, presidente di Confcooperative Calabria – perché crediamo che il coraggio delle nostre cooperatrici meriti uno spazio importante nel dibattito pubblico calabrese e nazionale. La cooperazione è in assoluto lo strumento migliore per promuovere una reale parità di genere, come dimostrano i dati sulla presenza femminile nella governance delle cooperative e sugli occupati”. Secondo gli ultimi dati di Confcooperative, infatti, le donne rappresentano il 60% degli occupati nelle oltre 20.000 cooperative associate a Confcooperative.

La strada però verso l’affermazione delle pari opportunità è ancora lunga e passa inevitabilmente anche dal racconto delle storie delle donne che hanno subito violenze, prevaricazioni e discriminazioni di ogni tipo e sono riuscite, con coraggio, a raggiungere obiettivi ambiziosi. Durante l’evento “Officina delle Pari Opportunità” ci saranno anche diverse performance artistiche, monologhi e riflessioni che vogliono raccontare queste storie e smontare tutti i luoghi comuni che ancora inquinano la nostra quotidianità nel mondo del lavoro e nella sfera privata.

Le protagoniste di questi momenti di riflessione saranno le cooperatrici

Desiré Emmanuela Chirico, Maria Rosaria Vuono, Emilia Mezzatesta e Katia Filice. Durante la serata interverranno, portando le loro esperienze di vita e lavoro, anche le cooperatrici Marina Galati e Raffaella Conci, oltre ad Antonella Veltri, Presidente di D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, realtà attivissima sul territorio regionale e nazionale a sostegno delle donne vittime di abusi e di violenza. Le conclusioni saranno affidate invece ad Anna Manca.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie all’impegno delle cooperative che fanno parte della rete di Confcooperative Calabria e al

contributo di BCC Mediocrati, banca guidata dal Presidente Nicola Paldino, da sempre impegnata a sostenere le imprese femminili e a promuovere l’uguaglianza di genere nel territorio in cui opera.