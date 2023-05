Cosenza “immobile”, i dipendenti Amaco a braccia conserte: “senza stipendio e con mezzi vecchi”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una intera città immobilizzata e lavoratori che scioperano per fare valere i propri diritti: è questa la situazione che, da stamattina, sta animando il piazzale dinanzi ai cancelli della sede dell’Amaco, la nota azienda di trasporto locale, presa d’assalto da dipendenti, autisti e controllori a bordo. Un solo grido si innalza durante la manifestazione, quello di rispettare i diritti di coloro che, ogni giorno, mandano avanti l’operato Amaco: il malcontento infatti deriva dal mancato pagamento di alcuni stipendi arretrati, oltre all’utilizzo di mezzi “vecchi e obsoleti” che mettono a repentaglio la sicurezza di autisti e utenti del servizio.

Lo sciopero, secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti ora alla manifestazione, scaturisce a seguito delle decisioni prese ieri in sede di assemblea generale: l’amministratore parrebbe infatti aver affermato che, al momento, l’azienda è impossibilitata al pagamento di arretrati e futuri stipendi. Solo una cosa allora, per i dipendenti Amaco, resta da fare: incrociare le braccia e lottare per il giusto. Intanto per le 12:30 di stamattina è stato indetto un incontro tra il sindaco Caruso, i lavoratori e i sindacati.