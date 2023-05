Cosenza: getta la droga dal balcone e prova a darsi alla fuga, arrestato

StrettoWeb

La Questura della provincia di Cosenza prosegue nel suo operato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, organizzando controlli straordinari sull’intera area cosentina. Nel corso di uno dei suddetti controlli, avvenuto ieri sera, la Polizia di Stato ha arrestato un residente della zona per il reato, ancora da convalidare, di possesso e spaccio di droga. L’uomo infatti, è stato sottoposto ad una perquisizione domiciliare da parte degli agenti, ai quali aveva lui stesso aperto le porte della propria casa. Una volta accortosi dello “sbaglio”, ha provato a gettare un involucro contenente eroina dal balcone, prontamente recuperato dalla squadra di Polizia disposta intorno all’appartamento. In casa, oltre all’involucro gettato, erano presenti materiale di confezionamento ed altri strumenti per lo spaccio. L’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente bloccato e sottoposto agli arresti domiciliari.