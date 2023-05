Cosenza, “Fontana dei 13 canali”: Caruso fa il punto della situazione

StrettoWeb

“Sono stati ultimati, dalla ditta incaricata, i lavori di posizionamento di una barriera, costituita da massi sovrapposti, a ridosso del fronte della frana verificatasi in via Petrarca, lo scorso 7 aprile, dietro la storica fontana dei 13 canali”. Lo ha dichiarato Franz Caruso, primo cittadino di Cosenza. “L’Amministrazione comunale ha, pertanto, mantenuto gli impegni presi con i cittadini residenti nei diversi quartieri del centro storico con i quali ci siamo confrontati in maniera aperta, franca e cordiale, la mattina del 21 aprile, prima nel mio ufficio a Palazzo dei Bruzi e subito dopo, nel salone di rappresentanza, nel corso della conferenza stampa indetta per comunicare alla città gli interventi immediati e quelli da realizzare a breve per fronteggiare il dissesto idrogeologico nella Cosenza storica“.

Continua: “dopo i lavori di protezione ultimati oggi, i nostri tecnici stanno valutando il cronoprogramma degli ulteriori interventi da intraprendere, previsti nell’ambito del programma di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico e nelle aree contermini, per i quali l’Amministrazione comunale ha recuperato un finanziamento di quasi 7 milioni di euro. Sono in corso anche ulteriori valutazioni con la Polizia Municipale per verificare la sussistenza delle condizioni per regolamentare al meglio la viabilità, alla luce degli interventi già effettuati, e rendere percorribili, oltre a via Petrarca, anche quei tratti di strada attualmente inibiti alla circolazione. Nei prossimi giorni, per migliorare la viabilità, sarà installato un impianto semaforico a tre vie che consentirà di alleviare i disagi di automobilisti e rresidenti” – ha concluso Caruso.