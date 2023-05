Cosenza: non si ferma al posto di blocco, scatta l’inseguimento a Città 2000

StrettoWeb

Doveva essere un normale posto di blocco, ma si è trasformato in una fuga: è successo ieri sera a Cosenza, nella zona di Città 2000, dove un uomo ha deciso di eludere i controlli. Il conducente, a bordo di una Fiat 500 vecchio modello, ha visto l’alt della Squadra Mobile di Cosenza ma non ha accennato a fermarsi. Gli agenti allora, sono partiti all’inseguimento della vettura, sbarrando il passaggio in via Giuseppe Tommasi. Così l’uomo è stato fermato e condotto in Questura per gli accertamenti del caso.