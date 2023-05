Cosenza, cinghiale passeggia indisturbato per via Popilia

StrettoWeb

Passeggiava indisturbato tra le strade di Cosenza, principalmente per Via Popilia. Protagonista della vicenda un cinghiale, avvistato tra le undici e mezzanotte della scorsa notte: il suino si muoveva tra le abitazioni del posto, destando curiosità tra i residenti i quali, muniti di smartphone, lo hanno ritratto e postato più volte sui social. Il primo avvistamento pare sia avvenuto vicino ai campetti di Padel, mentre il secondo presso il supermercato della nota catena Conad. Una presenza, per quanto bizzarra, che crea però disagi e spavento tra i cittadini, soprattutto visti i recenti risvolti circa la peste suina che si sta abbattendo sui comuni reggini.