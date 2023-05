Cosenza, buona la prima! Andata del playout col sorriso: 1-0 sul Brescia con Nasti-gol

StrettoWeb

Buona la prima. Piccolo, piccolissimo, mattoncino del Cosenza in quota salvezza. L’andata del playout di Serie B contro il Brescia, in una San Vito-Marulla incandescente, termina 1-0 per i Lupi con il gol del solito Nasti, mattatore nelle gare interne. La rete arriva a metà ripresa, dopo un’azione insistita nell’area piccola che si conclude con il colpo di testa dell’attaccante e la respinta del portiere Andrenacci oltre la linea di porta.

Il copione di gara è il classico di un playout: le due squadre si studiano, non affondano, mantengono equilibrio e così nel primo tempo prevale l’intensità e un po’ di noia. Nella ripresa, però, la partita si accende e il Cosenza comincia a spingere, mettendo tanti palloni in mezzo, soprattutto grazie a un Brescianini ispirato (Marras è uscito dopo 15 minuti per un infortunio, al suo posto il gigante Zilli). In uno dei tanti palloni arriva la rete di Nasti. Cosenza in vantaggio, vantaggio che mantiene fino alla fine. Il Brescia recrimina per una traversa colpita poco prima del gol. Ora, però, ai lombardi non resta che vincere nel ritorno al “Rigamonti”, mentre i rossoblu hanno due risultati su tre a disposizione. Per centrare l’ennesima, miracolosa, salvezza.