Cosenza: auto si ribalta sulla ss 107, ferita una donna

Il maltempo non concede alcuna tregua alla regione Calabria creando disagi e incidenti lungo le strade del territorio: proprio a causa della pioggia infatti, questa mattina un’auto si è ribaltata nella zona di Rende. La vettura, una Ford, viaggiava lungo la ss 107 in direzione Paola quando allo svincolo per Castiglione Cosentino, la conducente ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto. Presenti sul posto gli agenti della Polizia Municipale e gli operatori della Deam Sud per rimuovere il veicolo distrutto. La donna alla guida della Ford, seppur frastornata, ha riportato solo lievi ferite.