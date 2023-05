Cosenza, anziana trovata morta in casa a Mirto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

È accaduto ieri, in provincia di Cosenza: una donna è stata ritrovata morta presso la sua abitazione a Mirto, frazioen urbana del comune di Crosia. Il corpo della vittima, una donna anziana, era già in avanzato stato di decomposizione al momento della scoperta: secondo le prime indiscrezioni infatti, il decesso sarebbe riconducibile a diversi giorni fa. Sul caso, indaga la Procura di Castrovillari per risalire alle dinamiche che hanno portato al decesso e, soprattutto, perché nessuno si fosse accorto di tale tragedia. Una persona al momento risulta iscritta sul registro degli indagati. La salma della povera anziana invece, si trova ora presso l’obitorio di Corigliano-Rossano e oggi verrà sottoposto a esame autoptico.