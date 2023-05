Cosenza, allarme lupi: a Paludi mandria di bestiame decimata

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo l’allarme cinghiali, con rischio di peste suina per alcuni comuni del reggino, un’altra invasione comincia a destare preoccupazione nei comuni dell’area cosentina. Parliamo di lupi, il cui ultimo episodio si è registrato nelle zone di Paludi, comune attiguo a Corigliano-Rossano. A denunciare l’accaduto un imprenditore agricolo della zona che ha visto decimarsi il bestiame di sua proprietà. I lupi infatti, avrebbero attaccato 4 vitelli e una bovina adulta, trovata esanime proprio stamattina dall’allevatore. La vicenda desta preoccupazione soprattutto tra gli imprenditori della zona i quali, oltre a subire la perdita degli animali, sono anche costretti a dover smaltire le carcasse sbranate. A denunciare il fatto l’AIC di Cosenza, l’Associazione Italiana Coltivatori, giunta sul luogo per i dovuti accertamenti, che ha già stanziato dei fondi per risarcire la perdita subita. “Nessun risarcisce gli allevatori – tuonato dall’associazione- perchè non si trovano in area protetta e poi però li si costringe a sostenere le spese per lo smaltimento degli animali uccisi”.