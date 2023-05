Cosenza: abitazione in fiamme nel centro storico

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Solo un grande spavento che poteva, però, trasformarsi in tragedia: un incendio è divampato in un’abitazione del centro storico di Cosenza, nei pressi di via San Tommaso, vicino a piazza Piccola. Il rogo, per cause ancora da accertare, ha avvolto lo stabile creando una coltre di fumo nera nell’aria. Secondo le prime indiscrezioni, a causare l’incendio è stata l’ingente quantità di rifiuti all’interno, la quale ha permesso al fuoco di svilupparsi velocemente. Fortunatamente, la casa era disabitata da tempo, pertanto non si registrano danni a persone. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale che hanno spento il fuoco e ripristinato la viabilità, chiusa temporaneamente per la messa in atto delle operazioni.