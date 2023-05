Corigliano-Rossano, usava il cellulare durante la lezione: alunna richiamata ma i genitori si scagliano contro i prof

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una vicenda assurda, che la dice lunga sull’educazione familiare. In molte occasioni infatti, le istituzioni scolastiche vengono tirate in ballo per dare la colpa alla disattenzione, svogliatezza e maleducazione degli studenti ma, guardando la questione da un punto di vista differente, possiamo proprio dire che, nel caso di alcuni nuclei familiari, “la mela non cade mai lontana dall’albero”. Luogo del bizzarro episodio l’Istituto Comprensivo del centro storico di Corigliano, protagonisti della vicenda un’alunna e una docente. Una scena banale, quella di un’insegnante, intenta a fare lezione, che chiede alla studentessa di posare lo smartphone ed evitarne l’uso in classe.

Un rimbrotto che, a quanto pare, non è andato giù alla ragazza la quale, a sua volta, ha avvertito i familiari di quanto accaduto. Un’offesa, forse, troppo grande da subire, tanto che madre, padre e fratello dell’alunna hanno fatto irruzione a scuola chiedendo spiegazioni. Secondo le prime indiscrezioni, la docente ha cercato di spiegare il motivo del rimprovero, ma la famiglia non ha chiaramente voluto sentir ragioni e l’ha aggredita verbalmente, con minacce e sonore offese.

Un collega della docente, testimone dell’accaduto, ha cercato di intromettersi nella discussione per sedare gli animi ottenendo però l’effetto contrario: la famiglia infatti, si è letteralmente scagliata contro il professore, picchiandolo. L’escalation della scena, che ha visto studenti assistere attoniti, ha richiesto l’intervento tempestivo dei Carabinieri della sezione locale per interrompere il pestaggio e dei soccorritori del 118, i quali hanno prestato le cure del caso al docente.