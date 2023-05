Corigliano-Rossano: maltratta l’ex moglie e i figli, 64enne agli arresti domiciliari

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Creare una famiglia significa mettere su un progetto alla base del quale, oltre all’affetto, sono necessari rispetto e comunicazione. Quando queste componenti vengono a mancare, si sviluppano dinamiche disfunzionali che hanno ripercussioni, più o meno gravi, sui soggetti che compongono il nucleo familiare. A volte, purtroppo molte volte, la rabbia e la frustrazione della propria insoddisfazione si ripercuotono sugli altri membri che, anche inconsciamente, diventano capro espiatorio fino a sfociare in un clima di diverbi, litigi e, purtroppo, anche aggressioni. È quanto accaduto a Corigliano-Rossano, dove un uomo di 64 anni della zona urbana di Rossano, è stato condannato agli arresti domiciliari per vessazioni e maltrattamenti.

Atti persecutori, pedinamenti e minacce ai danni della ex moglie e dei due figli, tutti fantomatici imputati per la vita lavorativa fallimentare del genitore. I tre, ormai troppo spaventati ed esasperati dalla situazione, sono stati costretti a fuggire in un altro luogo, pur di non cadere nelle grinfie pericolose del 64enne. Grazie alle indagini condotte dalla Procura, l’uomo è stato quindi fermato e condannato alla detenzione domiciliare, secondo la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari.