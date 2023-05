Corigliano-Rossano, incidente sul lavoro: giovane operaio cade dal tetto

StrettoWeb

Incidente sul lavoro a Corigliano-Rossano nel centro commerciale “I Portali”: un giovane di 20 anni stava eseguendo dei lavori sul sistema di climatizzazione sul tetto, quando la superficie in vetro si è totalmente spaccata. L’operaio quindi è cadutp a terra, riportando varie lesioni dovute ai cocci di vetro e contusioni. Fortunatamente, non vi erano passanti in quel momento. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale di Rossano per le prime cure del caso, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i Carabinieri del reparto locale e l’Ispettorato del lavoro per gli accertamenti del caso.