Corigliano-Rossano: diramata allerta meteo arancione per domani

“A partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani – sabato 20 maggio 2023 – il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria ha emanato allerta arancione sull’intera Calabria meridionale e sulla Calabria Ionica quindi anche su Corigliano-Rossano.

Il messaggio di allerta unificato (Mau) per il rischio meteo – idrogeologico ed idraulico è stato emesso dal Centro funzionale multirischi (Cfm) dell’Arpacal. L’allerta è dovuta al peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime 24 ore”.

“Nel messaggio di allertamento unificato diramato dalla Protezione civile regionale si fa riferimento, per ciò che riguarda gran parte della Regione, a piogge diffuse e temporali sparsi e forte vento. Per questa ragione il sindaco, Flavio Stasi, nella giornata di oggi ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile col quale saranno coordinati tutti gli interventi eventualmente necessari: attivati i settori Reti e Manutenzione, Ambiente ed Energia e tutti gli altri settori coinvolti nel COC.

A partire dalla notte, sarà attivato l’ormai sistematico monitoraggio del territorio, con particolare riferimento ai torrenti ed al Crati, alla viabilità comunale, al litorale per eventuali mareggiate”.

“A partire dalla mezzanotte, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, la Protezione Civile Comunale risponderà ad eventuali segnalazioni ai numeri 0983/5491654 e 0983/5491653. Come sempre si raccomanda alla popolazione la massima prudenza, mentre ogni eventuale evoluzione ed informazione utile sarà diramata dai canali istituzionali del Comune ai quali si chiede di prestare attenzione”.